Amar Smajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Smajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amar Smajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amar Smajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amar Smajic 14 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Amar Smajić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amar Smajic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amar Smajic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Travnik futbol takımında oynamaktadır. NK Travnik takımına - tarihinde katılmıştır. Amar Smajic'nin NK Travnik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amar Smajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amar Smajic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amar Smajic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amar Smajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amar Smajic şuan NK Travnik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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