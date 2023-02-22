Amas Obasogie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amas Obasogie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amas Obasogie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Amas Obasogie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Amas Obasogie {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Amas Obasogie Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bendel Insurance futbol takımında oynamaktadır. Bendel Insurance takımına - tarihinde katılmıştır. Amas Obasogie'nin Bendel Insurance ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Amas Obasogie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Amas Obasogie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Amas Obasogie şuan Bendel Insurance takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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