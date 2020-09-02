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Amasya'da aynı yerde iki gün arayla yangın

Amasya'da iki gün arayla Karakese Köyü'ndeki aynı noktada çıkan yangınlar Orman Bölge Müdürlüğü ve Suluoba Belediyesi Jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Soruşturma kapsamında iki çoban gözaltına alınırken çok yayılmadan söndürülen yangınlarda 4 hektarlık alan zarar gördü.

Amasya'da aynı yerde iki gün arayla yangın

AMASYA (AA) - Amasya'da aynı bölgede iki gün arayla orman yangını çıktı, iki çoban gözaltına alındı.

Karakese köyündeki ormanlık alanda yeniden yangın çıktığı ihbarını alan Orman Bölge Müdürlüğü ve Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Söndürülen yangında yaklaşık 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, yangın çıkmasına yol açtıkları iddiası ile iki çoban jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Karakese köyündeki ormanlık alanda 31 Ağustos'ta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yangın, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz ve 20 orman işçisinin müdahalesiyle aynı gün söndürülmüştü.

Yangında 3 hektarlık alan zarar görmüştü.

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı
Berna Akkaya
Editör


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