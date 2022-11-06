Amasya'da dehşet veren kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Amasya’nın Taşova ilçesinde yolcu otobüsünün, iş makinesi taşıyan tıra çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 10 kişi yaralandı. Feci kazada otobüsten yola fırlayan yolcunun başka bir otobüsün altında can verdiği ortaya çıktı.

Melahat Ersoy
Editör
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Amasya'da dehşet veren kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, Mustafa D. yönetimindeki 60 AAR 502 plakalı yolcu otobüsü, Rıza A.'nın kullandığı 05 EH 136 plakalı tırın üzerindeki iş makinesine çarptı.

Amasya'da dehşet veren kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazada Güler Güneş (52) isimli yolcu otobüsün ön camından fırlayıp yola düştü. O sırada arkadan gelen 60 NM 900 plakalı yolcu otobüsünün ezdiği Güneş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Amasya'da dehşet veren kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

10 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine çok sayıda acil sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yolcu otobüsündeki 2’si ağır 10 yaralı, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Amasya'da dehşet veren kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya'da dehşet veren kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

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