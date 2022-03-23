Amasya’da feci kaza! İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı

Alınan bilgilere göre Suluova'dan Oluz köyüne gitmek için yola çıkan Kadriye Aydoğdu yönetimindeki 05 ABD 813 plakalı işçi servisi Yıldızköy yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Yaşanan feci kazada alınan bilgilere göre 17 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, çevredekilerin yaptığı çağrıyla 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

17 YARALI HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.