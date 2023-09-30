Amasya’da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 33 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

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Amasya’da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 33 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Tokat'ın Erbaa ilçesine doğru gitmekte olan Erova Turizm firmasına ait 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsü Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 5 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYNAK: İHA

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