Amasya'da yangın: İki ev ve bir samanlık kül oldu
Amasya Merkezde bilinmeyen bir nedenden çıkan yangında iki ev ile bir samanlık kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin mücadelesi sonucu kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
AMASYA (AA) - Amasya'da çıkan yangında iki ev ve bir samanlık kullanılamaz hale geldi.
Merkeze bağlı Ezinepazar köyünde bir evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, yan tarafındaki eve ve samanlığa sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangında, iki ev ve bir samanlık kullanılamaz hale geldi.
Haber KaynağıAA