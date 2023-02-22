Amath Cisse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amath Cisse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amath Cisse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Amath Cisse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Amath Cisse 15 Mart 2001 tarihinde Rufisque şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Pape Amath Cissé şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Amath Cisse Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amath Cisse, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Sparta Praha B futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Praha B takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Amath Cisse'nin AC Sparta Praha B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Amath Cisse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Amath Cisse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Bourges Foot 18
12 Ocak 2023 yılında Sparta Praha B
Amath Cisse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Amath Cisse şuan AC Sparta Praha B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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