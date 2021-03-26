Amazon hakkındaki flaş iddia belgelerle kanıtlandı: Çalışanlar, tuvaletlerini şişe ve poşetlere yapıyor!

Jeff Bezos sahipliğindeki Amazon şirketi hakkında geçtiğimiz günlerde ortaya atılan, çalışanlarının hızlarını düşürmemeleri amacıyla pet şişe ve poşetlere tuvaletlerini yapmak zorunda bırakıldığı iddiaları gündemi sarsmıştı. Şirketin iddiaları yalanlamasının ardından The Intercept yetkilileri, durumu belgelerle kanıtlayarak şirketin sürekli inkar ettiği durumdan baştan beri haberdar olduğunu ifade etti.

AMAZON YETKİLİLERİ İNKAR ETMİŞTİ

Dünyanın en zengin kişisi olarak bilinen 193.3 milyar dolar servetin sahibi Jeff Bezos tarafından kurulan Amazon'un, çalışanlarını yıllardır tuvalete gitme hakkından mahrum bırakması, gündeme bomba gibi düştü.

Tuvalete gitmelerine izin verilmeyen çalışanlar, ihtiyaçlarını poşet ve şişler aracılığıyla giderdiklerini sosyal medya üzerinden paylaşarak tepki gösterirken tuvalete gidilemeyecek kadar yoğun çalışan işçiler hakkında açıklama yapan Amazon yetkilileri, durumu inkar ederek ihtiyaç giderme şeklinden haberdar olduklarını ifade etti.

YÖNETİCİNİN E-POSTASIYLA DEŞİFRE OLDU

Ancak The Intercept haber sitesine göre, dünyanın en büyük e-ticaret perakende şirketi Amazon, çalışanların küçük tuvaletlerini şişelere, büyük tuvaletlerini torbalara yapmak zorunda kaldığını başından beri biliyordu, ama bu durumda bir sorun görmedi.

Intercept'in ele geçirdiği belgelerden birinde, bir Amazon yöneticisi attığı e-postada çalışanları mesai sırasında tuvaletlerini yaptıkları için eleştiriyor:

"Bu akşam bir görevli, bir sürücü tarafından istasyona geri gönderilen bir Amazon torbasında insan dışkısı keşfetti. Bu, son 2 ayda torbaların içinde kakayla istasyona iade edildiği 3. olay. Sürücü yardımcılarının yoldayken acil durumlar yaşayabileceğini ve özellikle Kovid döneminde teslimat yaparken tuvalet bulmakta zorlandığını biliyoruz. Ne olursa olsun, sürücü yardımcıları istasyona içinde kaka olan torbaları geri getiremez."

Bu e-postada yöneticinin teslimat çalışanlarının işedikleri şişe ve torbalarla ilgili uzun uzadıya şikayetleri de yer alıyor.

"DOĞRU OLSAYDI KİMSE BİZİM İÇİN ÇALIŞMAZDI"

Intercept'e konuşan bir Amazon çalışanı, teslimat sürücülerinin tuvalet ihtiyaçlarını böyle gidermeye dolaylı yoldan mecbur bırakıldıklarını, yoksa teslim edilmemiş paket sayısının fazlalığı gerekçesiyle işten atılacaklarını söyledi.

İddiaların gündeme düşmesinin ardından Amazon yetkilileri bir açıklama yaparak durumu yalanlamış, çalışanlarının şahane maaş ve sağlık hizmeti sigortalar olduğunu vurgulayarak, "Şişelere işeme şeyine gerçekten inanmıyorsunuz, değil mi? Bu doğru olsaydı, kimse bizim için çalışmazdı Gerçek, bizim dünya çapında 1 milyondan fazla güvenilir çalışanımız olduğudur, yaptıkları işten gurur duyan çalışanlarımızın ilk günden itibaren şahane maaşları ve sağlık hizmeti sigortaları vardır." şeklinde bir not yayımlamıştı.

Geçen yıl şirketin koronavirüsten çalışanları korumak için gerekli önlemleri almadığı ortaya çıkmış, çalışanlar, koruyucu ekipman eksikliğinden ve meslektaşları koronavirüse yakalandığında kendilerine bildirimde bulunulmamasından şikayetlerini dile getirmişti.