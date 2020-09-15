Amazon Prime dizileri neler? Amazon Prime nasıl üye olunur?

Türkiye'de günün en çok konuşulan konularından birisi olan Amazon Prime, Türkiye'ye özel fiyatlandırmasıyla binlerce kullanıcıyı sevindirdi. Daha önce Türkiye üyelikleri içinde dolar kurunu kullanan Prime Video, kurun yükselmesiyle birlikte birçok Türk kullanıcısını kaybetmişti. Artık Türkiye'ye özel fiyatlandırma sunan Amazon, yalnızca 7.90 TL'ye Türk kullanıcılara özel olarak premium üye olma şansını tanıdı. Üstelik ilk ay ücretsiz. Peki, Amazon Prime'ın en popüler dizileri nelerdir? Amazon Prime'a nasıl üye olunur? Detaylar haberimizde...

AMAZON PRİME DİZİLERİ NELERDİR?

İçerisinde dünyaca ünlü dizi ve filmleri barındıran Prime Video'nun en popüler dizileri şöyle:

Hunters (IMDb: 7,2)

One Mississippi (IMDb: 7,3)

Homecoming (IMDb: 7,5)

Transparent (IMDb: 7,8)

Carnival Row (IMDb: 7,9)

The Man in the High Castle (IMDb: 8.0)

Modern Love (IMDb: 8,0)

Tom Clancy's Jack Ryan (IMDb: 8,1)

Mozart in the Jungle (IMDb: 8,2)

Sneaky Pete (IMDb: 8,2)

Goliath (IMDb: 8,2)

Undone (IMDb: 8,3)

Bosch (IMDb: 8,4)

Fleabag (IMDb: 8,7)

AMAZON PRİME NASIL ÜYE OLUNUR?

1) www.primevideo.com adresine ulaşıp “30 günlük ücretsiz deneme sürenizi başlatın” butonuna tıklayın

2) Amazon hesabınız varsa giriş yapın yoksa aynı bağlantı üzerinde oluşturun

3) Sizden kredi ya da banka kartı bilgilerinizi isteyecek bu aşamada gerekli kısımları doldurup devam edin.

4) İsim ve adres bilgilerinizi ekleyerek devam edin.

5) Ödeme yönetiminizi ekleyin

6) “30 gün ücretsiz denemenizi başlatın, daha sonra ödeyin” butonuna tıklayarak prime üyeliğinizi başlatın.

PRİME VİDEO NEDİR?

Tıpkı Netflix gibi üyelerine sınırsız film, dizi arşivinden yararlanabilme imkanı sunan Prime Video, dünyaca ünlü yıldızların yer aldığı yapımlarıyla özellikle Amazon Amerika ve Amazon Avrupa düşünüldüğünde Netflix’in en ciddi rakiplerinden biri olarak görülüyor. Prime Video’nun diğer avantajlarının başında ise iOS’dan Android’e, Smart TV’den Xbox ve PS4’e birbirinden farklı platformlarla uyumlu çalışabiliyor olması geliyor.

