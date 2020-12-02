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  3. Amazon Prime üyeleri, Battlefield 3'e ücretsiz sahip olabilir

Amazon Prime üyeleri, Battlefield 3'e ücretsiz sahip olabilir

Yakın zamanda Türkiye'ye de giriş yapan Amazon Prime, Prime Gaming kapsamında bu ayın ücretsiz oyununu belirledi. Buna göre, tüm Amazon Prime üyeleri, Battlefield 3 oyununa ücretsiz sahip olabilecekler.

Amazon Prime üyeleri, Battlefield 3'e ücretsiz sahip olabilir

Amazon, Prime üyesi olan kullanıcılarına güzellik yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye giriş yapan ve oldukça uygun bir fiyattan abonelik satışına başlayan Amazon, Prime üyesi olan kullanıcılarına Prime Gaming kapsamında bu ayın ücretsiz oyununu Battlefield 3 olarak belirledi. Türkiye'de 7,99 TL'den satışa sunulan Amazon Prime üyeliği ile, Amazon'dan ayrıcalıklı alışveriş seçeneklerine erişebilir, Netflix'in en büyük rakibi Prime Video'dan dilediğinizi izleyebilir, Prime Gaming kapsamında belirli kampanyalara sahip olabilirsiniz.

Battlefield 3'ü kütüphanenize eklemeniz için öncelikle bu sayfaya gidip "Claim" butonuna tıklamanız gerekiyor. Butona tıkladığınızda ekranda bir Origin kodu belirecek. Bu kodu daha sonra Origin uygulamasında "Redeem Product Code" kısmından aktifleştireceksiniz. Sonrasında ise Battlefield 3 oyunu kütüphanenize eklenmiş olacak.

Battlefield 3'ü kütüphanenize eklemek için tıklayınız.



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