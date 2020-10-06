Amazon Prime'da izleyebileceğiniz en yüksek puanlı diziler ve filmler

Amerika Birleşik Devletleri merkezli, Amazon şirketinin dizi ve film izleme platformu Prime Video, Türkiye'ye özel fiyatlandırmasıyla birçok Türk kullanıcıyı çekmeyi başardı. Amazon Prime abonelik ücreti aylık 7,90 TL olarak belirlendi. Söz konusu fiyata Prime Video ve Prime Gaming servisleri de dahil ve ilk 30 gün boyunca ücretsiz olarak denenebiliyor.

İşte Prime Video'da izleyebileceğiniz en yüksek puanlı diziler ve filmler...

ABSENTIA

Bir seri katilin peşinden giderken iz bırakmadan kaybolan bir FBI ajanını konu alıyor. Altı yıl sonra ormandaki bir kulübede ölmek üzereyken ve geçmiş yıllara dair hafızası gitmiş hâlde bulunur. Eve döndüğünde, kocasının tekrar evlendiğini ve oğlunu başka bir kadının yetiştirdiğini, adının birkaç cinayete karıştığını öğrenir.

IMDb puanı: 7.3

CARNIVAL ROW

Karnaval Sokağı'nda bir seri katil olmasına ve hükûmetin alt sınıf vatandaşlarının ölmesini göz ardı etmesine rağmen, birçok savaş görmüş olan dedektif Rycroft Philostrate, bu cinayetleri durdurmaya ve kırılgan olan barışı korumaya istekli tek kişidir. Ancak mülteci perilerden biri olan Vignette Stonemoss, Burgue'e geldiğinde, Philo'yu unutmaya çalıştığı geçmişiyle hesaplaşmaya zorlar.

IMDb puanı: 7,9

FLEABAG

Fleabag, kendini Londra’da modern yaşamın ortasına atan; zeki, cazibeli, sinirli ve kederden yerle bir olmuş bir kadının zihnine açılan, komik ve dokunaklı bir penceredir. Ödüllü oyun yazarı Phoebe Waller-Bridge’in hem kaleme alıp hem de canlandırdığı Fleabag, kendisine yardım etmeye çalışan herkesi reddederken iyileşmeye ve cesaretini korumaya çalışan patavatsız bir kadındır.

IMDb puanı: 8,7

GOOD OMENS

Kıyamet yaklaşıyor, bu da dünyadaki yaşama oldukça düşkün olan bir melek ve iblisin kıyameti durdurmak için işbirliği yapmak zorunda kalması anlamına geliyor. Fakat dünyanın sonunu getirmesi gerektiğini bilmeyen 11 yaşındaki deccalı kaybediyorlar. Onu bulup çok geç olmadan dünyayı kurtarmak için bir maceraya atılıyorlar.

IMDb: 8,1

THE BOYS

The Boys ünlüler kadar popüler, politikacılar kadar etkili ve Tanrılar kadar saygı gören süper kahramanlar süper güçlerini kötüye kullandığında ne olduğunu alaya alıyor. Boys, haşmetli Vought'un desteğiyle "Yediler" hakkındaki gerçeği açığa çıkarmak üzere bir kahramanlık macerasına atılırken süper güçlülere güçsüzlerin kapışmasını izliyoruz.

IMDb: 8,7

THE MARVELOUS MRS. MAISEL

1958'de New York'ta Midge Maisel, kocası, çocukları ve Upper West Side bölgesindeki dairesinde şık Yom Kippur yemekleriyle hayatını mutlu mesut sürdürmektedir. Ancak sürpriz bir değişiklikle hayatta başka neyde iyi olduğunu bulması gerekir. Stand-up komedyeni olmak onun dışında herkes için çılgın bir seçimdir.

IMDb: 8.7

UPLOAD

İnsanlar gelecekte bilinçlerini lüks bir dijital ahirete yükleyebilmektedir. Alemci Nathan bir sanal tatil yerine yüklendiğinde aklı başında Nora'yla tanışır. Nora başta Nathan'ın sadece müşteri hizmetleri “meleği” olsa da dostluğu, sevgiyi ve amacını bulmasına yardım ederek bundan çok daha fazlası olur.

IMDb: 8,0

FIGHT CLUB

Dövüş Kulübü, Chuck Palahniuk tarafından yazılmış olan aynı isimli roman üzerinden çekilen kült filmdir. 1999 yapımı olan film, David Fincher tarafından yönetilmiştir ve başrollerde Brad Pitt, Edward Norton ve Helena Bonham Carter rol almıştır. Müziklerini Dust Brothers yapmıştır

IMDb: 8,8

SAVING PRIVATE RYAN

Film, Yüzbaşı John H. Miller (Tom Hanks) ve yanında bulunan askerlerin (Tom Sizemore, Edward Burns, Barry Pepper, Vin Diesel, Giovanni Ribisi, ve Adam Goldberg), diğer üç kardeşi savaş sırasında farklı cephelerde ölen, bunun sonucunda eve dönüş vizesi alan James Francis Ryan isimli askeri bulmaya çalışırken başlarından geçenleri konu almaktadır.

IMDb: 8,6

THE GODFATHER

Baba, Mario Puzo'nun yazdığı aynı adlı romandan uyarlanan, Francis Ford Coppola'nın yönettiği, Marlon Brando ve Al Pacino'nun başrollerini paylaştığı filmdir.

IMDb: 9,2