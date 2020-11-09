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Amazon Şahane İndirim Günleri | Şahane İndirim Günlerinde hangi ürünler var? Ne zaman bitiyor?

Dünyanın en büyük online alışveriş sitelerinden Amazon, geçtiğimiz aylarda Türkiye'de de resmen bulunmaya başlamıştı. 9-11 Kasım arası Şahane İndirim Günlerini başlatan Amazon, kullanıcılarına birçok fırsat sunuyor. Peki, Şahane İndirim Günlerinde hangi ürünler var? Ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

Amazon Şahane İndirim Günleri | Şahane İndirim Günlerinde hangi ürünler var? Ne zaman bitiyor?

Türkiye'de, resmen bulunmaya başlayan Amazon, indirim günleri ile daha fazla kullanıcının ilgisini çekmek istiyor. Online alışveriş siteleri arasında en deneyimli ve en çok bilinen sitelerden birisi olan Amazon'da Kasım ayı indirimleri başladı. Üç gün boyunca devam edecek olan indirimlerde birçok farklı kategoriden uygun fiyata ürünler bulunuyor. Peki, Şahane İndirim Günlerinde hangi ürünler var? Ne zaman bitiyor? İşte detaylar... 

AMAZON ŞAHANE İNDİRİM GÜNLERİ HANGİ ÜRÜNLER VAR?

Modadan kırtasiyeye, kitaptan bilgisayara, mutfaktan bakım ürünlerine kadar birçok farklı kategoriyi kullanıcısına sunan Amazon, 100 TL altı ve Bitmeden Yakala gibi fırsatları da 9-11 Kasım arası tüm müşterilerine sunuyor. İşte indirimde olan ürünlerden bazıları...

Amazon Şahane İndirim Günleri | Şahane İndirim Günlerinde hangi ürünler var? Ne zaman bitiyor?Amazon Şahane İndirim Günleri | Şahane İndirim Günlerinde hangi ürünler var? Ne zaman bitiyor?

İNDİRİMLER NE ZAMAN BİTİYOR?

Amazon Şahane İndirim Günleri, 9 Kasım Pazartesi günü başladı. 3 gün sürecek olan indirimler, 11 Kasım Çarşamba gecesi son bulacak. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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