TEK RUMELİ TV. Frekans Ayarları 2021 - TEK RUMELİ TV. Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?TATLISES TV Frekans Ayarları 2021 - TATLISES TV Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?TARIMTÜRK TV Frekans Ayarları 2021 - TARIMTÜRK TV Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?SÜPER TV Frekans Ayarları 2021 - SÜPER TV Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?SUN RTV Frekans Ayarları 2021 - SUN RTV Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?Myanmar'da ölümler devam ediyor! Dışişleri Bakanlığından kınamaAmbalaj deposu cayır cayır yandı!Başından vurulan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'dan acı haberAydın'da kadın cinayeti: Necla Demirbaş uzaklaştırma kararı aldırdığı Olgun Gül tarafından öldürüldüBakan Zehra Zümrüt Selçuk: Tüm kadınlarımız için şiddetle mücadele ortak paydasında buluşarak hareket etmeliyiz
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Ambalaj deposu cayır cayır yandı!

Ambalaj deposu cayır cayır yandı!

Kütahya'daki bir ambalaj deposunda çıkan yangın yaklaşık 1 saattir söndürülmeye çalışılıyor. 12 itfaiye aracı ve su tankeri ile müdahale edilen yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalar devam ediyor.

Ambalaj deposu cayır cayır yandı!

Bölcek Mahallesi'ndeki  ambalaj deposunda  saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 12 itfaiye aracı, su tankeri ve sağlık ekipleri yönlendirildi. 

Ekipler alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alabilmek için yarım saati aşkın süredir çalışma yapıyor. 

Ambalaj deposu cayır cayır yandı!

Kütahya Valisi Ali Çelik ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'un da olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğu öğrenildi. 

Ambalaj deposu cayır cayır yandı!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT