Ambalaj deposu cayır cayır yandı!

Bölcek Mahallesi'ndeki ambalaj deposunda saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 12 itfaiye aracı, su tankeri ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alabilmek için yarım saati aşkın süredir çalışma yapıyor.

Kütahya Valisi Ali Çelik ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'un da olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğu öğrenildi.