Ambalajlama işçisi (el ile) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Ambalajlama işçisi (el ile) görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, paketleme işlemlerini yapan kişidir.

Ambalajlama işçisi (el ile) Maaşı Ne Kadar? 2021 Ambalajlama işçisi (el ile) Maaşları

Ambalajlama işçisi (el ile) maaşı ortalama aylık 3.160 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Ambalajlama işçisi (el ile) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Bu meslek için okuryazar olmak yeterlidir.

Ambalajlama işçisi (el ile) Ne İş Yapar?

Ambalajlama işçisi (el ile), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Paketleme işlemlerini yürütmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ambalajlama işçisi (el ile) Meslek Ana Grubu:

Nitelik Gerektirmeyen Mesleklerdir.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlardır.

Ambalajlama işçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Ambalajlama işçisi (el ile) mesleğinin meslek kodu 9321.12 olarak belirlenmiştir

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