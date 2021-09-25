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Amberbu ne demek, TDK'ya göre Amberbu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Amberbu kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Amberbu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Amberbu nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Amberbu kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Amberbu ne demek, TDK'ya göre Amberbu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Amberbu ne demek? Amberbu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi amberbu kelimesi. Peki amberbu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre amberbu nedir, amberbu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Amberbu kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Amberbu kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

AMBERBU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Amberbu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Amberbu kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre amberbu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hindistan'da, İran'da yetişen, piştiğinde güzel bir koku veren, iri ve uzun taneli bir pirinç türü

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