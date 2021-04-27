Ambulans bulamadı, oğlunun cansız bedenini tuktukla taşıdı!

Hindistan koronavirüs vaka sayılarında rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Toplu bayram kutlamalarının ardından ülkede yüzbinlerce kişi koronavirüse yakalanmıştı. Hastanelerin ve sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu ülkede, ortaya çıkan görüntüler dünya basınına konu olmuştu.

ÜLKENİN ÇARESİZLİĞİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Yüzbinlerce kişinin koronavirüse yakalanması ve hastanelerdeki yatak kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle birçok kişi tedavi edilemiyor. Bu esnada Hindistanlı bir anne, koronavirüs salgınından hayatını kaybeden oğlunun cansız bedenini ambulans bulamadığı için tuktukla taşıması ülkenin çaresizliğini gözler önüne serdi.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKME NOKTASINDA

Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olan Hindistan'da mutasyonun hızla yayılmasıyla sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Koronavirüse yakalananlar tedavi olmak için uygun imkanlar bulamazken cesetler için ambulans hizmeti de yetersiz kaldı. Hindistanlı bir anne çocuğunun cansız bedenini hastaneden tuktukla teslim aldı.

Hindistan’da 17 milyon 636 bin 307 korona vakası görülürken, 197 bin 894 kişi korona nedeniyle hayatını kaybetti.

(İHA)