Amcasının tecavüz ettiği küçük kızın kürtaj olmasına izin verilmedi 

Brezilya, son günlerde skandal bir olayla gündemde yer alıyor. Amcası tarafından defalarca tecavüze uğradıktan sonra hamile kalan 10 yaşındaki çocuk kentteki doktorlar tarafından kürtaj edilmek istenmeyince komşu bir eyalete götürülmek zorunda kalındı.



Brezilya yasaları sadece tecavüz ve kadının yaşamının tehlikeye girdiği hallerde kürtaja izin veriyor. Mahkeme 10 yaşındaki kız çocuğunun kürtaj olmasına izin verdi ancak bazı kesimler kürtajı engellemeye çalıştı.

ULUSAL ÇAPTA TARTIŞMAYA YOL AÇTI

10 yaşındaki çocuğun gebe olduğu, 8 Ağustos'ta Sao Mateus'taki hastaneye götürülünce anlaşıldı.

Haber, bakanları n bile dahil olduğu, ulusal çapta bir tartışmaya yol açtı.

Tartışma, eyalet başkenti Vitoria'daki bir kamu hastanesinde çalışan doktorların, mahkemenin emrine karşın 14 Ağustos'ta kürtaj yapmayı reddetmeleriyle daha da büyüdü. Gerekçeleriyse, gebelikte Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi olan 22 haftalık sürenin aşılmış olmasıydı.

HASTANEYİ BASTILAR

Çocuğun adı kürtaj olacağı hastane ifşa edildi. Dinci gruplar, kürtajı dava yoluyla engellemeye çalıştı ve protestolar düzenlediler. Hatta bazı eylemciler, çocuğun yattığı hastaneye girmeyi bile denedi.

Dr. Amorim çocuğun yaşadığı gibi vakaların çok sık görüldüğünü belirtiyor ve bunu profesyonel deneyimlerine dayanarak söylüyor.

TECAVÜZCÜ AMCA TUTUKLANDI

Çocuk sonunda, üç gün sonra, 1650 kilometre ötedeki Recife kentinde kürtaj oldu. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor. Amcasıysa, 18 Ağustos'ta kaçtığı komşu eyalette tutuklandı.

HER GÜN EN AZ 6 KÜRTAJ YAPILIYOR

Brezilya'nın kamu sağlığı sistemi SUS'un kayıtlarına her gün 10-14 yaş arasındaki kız çocuklarına yapılan en az altı kürtaj işlemi giriyor.

Cinsel şiddet istatistikleri de aynı derecede şoke edici. Sivil toplum kuruluşu Brezilya Kamu Güvenli Forumu'nun topladığı veriler, ülkede her bir saat 13 yaşından küçük dört kız çocuğunun tecavüze uğradığını gösteriyor.

Dr. Amorim "Gebelik, kadınlar için her yaşta riskli, küçük kız çocukları için çok daha tehlikeli" diyor.

Dr. Amorim, 10 yaşındaki çocuğun kürtaj olmasını engelleme girişimleri karşısında "şaşkınlık, tiksinme ve öfke" duyduğunu söylüyor.

O yaşlardaki gebelikler, çok riskli olarak görülüyor. Unicef'in bir araştırmasına göre, 15 yaşın altındaki gebeliklerde, doğum sırasında ölme ihtimali, 20'li yaşlardakine göre beş kat daha fazla.

Amerikan Doğum ve Jinekoloji Güncesi'nde yayımlanan ve Latin Amerika'daki gebe genç kadınları ele alan bir araştırmaya göre, 15 ve altındaki kız çocuklarının ciddi kansızlık yaşama ve doğum sonrası kanama riskleri daha büyük.

Kaynak: BBC