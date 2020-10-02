Amedej Vetrih kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Gaziantep FK'da bir transfer daha yapıldı. Bu sezon ligde başarı kovalayan Gaziantep, Amedej Vetrih ile anlaştı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen Amedej Vetrih ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Amedej Vetrih’e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

AMEDEJ VETRİH KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

16 Eylül 1990 yılında Slovenya’nın Sempeter takımında forma giyen Vetrih, futbola ülkesi takımlarından Gorica’da başladı. 2014 yılında İtalya’nın köklü takımlarından Parma’ya transfer olan başarılı orta saha oyuncusu, son olarak ülkemizde Çaykur Rizespor forması giyiyordu.

Merkez orta saha mevkisinde forma giyen 1.81 cm boyundaki Vetrih, oyun zekası ve özellikle yüksek pas başarısıyla adından söz ettirmeyi başardı. Kariyerinde 264 resmi müsabakaya çıkan Sloven futbolcu, 27 gol atıp 11 kez de asist yapma başarısı gösterdi. 3 kez de ülkesi adına Milli formayı terleten Vetrih, bundan sonraki kariyerine kırmızı-siyahlı formamız altında devam edecek.