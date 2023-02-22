Ameh Godwin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ameh Godwin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ameh Godwin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ameh Godwin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ameh Godwin {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ameh Godwin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ameh Godwin'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ameh Godwin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ameh Godwin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında FC Heartland
20 Ocak 2020 yılında Warri Wolves FC
1 Temmuz 2020 yılında Nasarawa United
Ameh Godwin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ameh Godwin şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.
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