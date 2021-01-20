TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Naci öğretmen karakterinin okuduğu şiir çok beğenildi. Turgut Uyar'a ait olan "Ölüme Dair Konuşmalar" adlı şiirde yer alan "amenna ve saddakna" kelimelerinin ne anlama geldiği dizinin sıkı takipçileri tarafından merak edildi. Peki Amenna ve saddakna ne demek, fazileti nedir? Amenna ve saddakna nerelerde kullanılır? Merak edilen detayları sizler için haberimizde derledik...

AMENNA VE SADDAKNA NE DEMEKTİR, FAZİLETİ NEDİR?

Amenna ve Saddakna kelimeleri Osmanlıca kökene sahiptir. Bu sözün dilimizdeki anlamı ise doğruluğuna iman edip tasdik ediyoruz . Aynı zamanda "inandık ve tasdik ettik" şeklinde onaylama anlamına gelmektedir. Kelimler ayrı ayrı kullanımında saddakna, doğruladık, inandık, manasında kullanılırken, amenna ise inanırız, güveniriz ve tasdikleriz manalarını taşımaktadır.

AMENNA VE SADDAKNA NERELERDE KULLANILIR?

Amenna ve Saddakna kelimeleri ayrı ayrı anlam taşısa da zamanla birleşip özlü bir söz olmuştur. Osmanlıca kökenli bu sözün anlam boyutu çok derindir. Şiirlerde, azılarda görmeye alışık olunan bu söz daha çok din ve adalet işlerinde kullanılır. Dini boyutta "inandık ve iman ettik" şeklinde kullanılır. Genellikle duaların, ayetlerin ardından da söylenen bir sözdür. Bu anlamda ise okunan dua ve ayetlere "noktasından virgülüne inanıyor, doğruluyor ve kabul ediyorum" şeklide yorumlanır.

Adalet bakımından ise daha çok Osmanlı'da hakimler arasında kullanılan bir tamlamadır. Bir dava ilişkin karara varılacağı esnada onaylamak amacıyla sıkça "Amenna ve Saddakna" kelimelerine başvuruluyordu.