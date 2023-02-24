Amer Bekic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amer Bekic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amer Bekic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amer Bekic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amer Bekic 5 Ağustos 1992 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Amer Bekić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amer Bekic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amer Bekic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Tuzla futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Tuzla takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Amer Bekic'nin FK Sloboda Tuzla ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Amer Bekic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amer Bekic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amer Bekic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amer Bekic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Sloboda Tuzla

1 Temmuz 2011 yılında Zrinjski Mostar

29 Ağustos 2014 yılında FK Sarajevo

10 Temmuz 2017 yılında Tobol Kostanay

22 Ocak 2018 yılında Sloboda Tuzla

1 Temmuz 2018 yılında Zrinjski Mostar

1 Temmuz 2019 yılında Sloboda Tuzla

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

25 Şubat 2021 yılında Borneo FC

17 Şubat 2022 yılında NK Opatija

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

5 Eylül 2022 yılında Sloboda Tuzla

Amer Bekic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amer Bekic şuan FK Sloboda Tuzla takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Amer Bekic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Sloboda Tuzla (-12/2010)

Bosna-Hersek U21 takımında 17 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 11 numaralı formasıyla 24 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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