Amer Drljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amer Drljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amer Drljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amer Drljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amer Drljevic 18 Mayıs 1994 tarihinde Goražde şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Amer Drljević şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amer Drljevic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amer Drljevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Igman Konjic futbol takımında oynamaktadır. FK Igman Konjic takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Amer Drljevic'nin FK Igman Konjic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amer Drljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amer Drljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Amer Drljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amer Drljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FK Olimpik

27 Şubat 2017 yılında FK Gorazde

15 Temmuz 2017 yılında Igman Konjic

1 Temmuz 2018 yılında FK Olimpik

13 Temmuz 2020 yılında Slavija S.

6 Temmuz 2021 yılında Igman Konjic

Amer Drljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amer Drljevic şuan FK Igman Konjic takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.