Amer Mehic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amer Mehic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amer Mehic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amer Mehic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Amer Mehic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amer Mehic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amer Mehic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amer Mehic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amer Mehic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amer Mehic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amer Mehic 14 Mart 1999 tarihinde Zenica şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Amer Mehić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amer Mehic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amer Mehic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFK SIMM-BAU futbol takımında oynamaktadır. BFK SIMM-BAU takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Amer Mehic'nin BFK SIMM-BAU ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amer Mehic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amer Mehic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Amer Mehic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amer Mehic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağustos 2017 yılında NK Novigrad U19

8 Şubat 2018 yılında Vitez

19 Şubat 2019 yılında NK Mosevac

26 Şubat 2020 yılında TOSK Tesanj

13 Temmuz 2022 yılında Simm-Bau

Amer Mehic kimdir

Amer Mehic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amer Mehic şuan BFK SIMM-BAU takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Amer Mehic nereli

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