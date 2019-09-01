Amerika Birleşik Devletleri, Ankara ve Moskova'ya bildirmeden vurdu!

Rusya ve Türkiye'nin inisiyatifiyle dün Suriye hükümet güçlerinin tek taraflı olarak ateşkes ilan ettiği İdlib'deki ''sessizlik rejimi'' Amerika Birleşik Devletleri tarafından bozuldu.

Suriye ve Rusya'ya ait güçler ateşkes rejimine tamamen uydu. Fakat Rusya'nın Suriyeli Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada "Amerika Birleşik Devletleri, dün saat 15:00 sularında Moskova ve Ankara'ya bildirimde bulunmadan İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki Maaret-Misrin ve Kafer-Haya yerleşimlerine hava saldırısı düzenledi." denildi...

'AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ TÜM MUTABAKATLARI İHLAL ETTİ'

ABD'nin bu saldırıyla daha önce varılan tüm mutabakatları ihlal ettiğini vurgulayan Merkez, saldırı sonucunda çok sayıda can kaybının ve geniş çaplı yıkımın meydana geldiğini bildirdi.