Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük korku: Biz satmazsak onlardan alırlar

Patrick Shanahan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’ın Kongre'yi baypas ederek Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine büyük bir silah satışına onay vermesine yönelik soruları yanıtladı. Shanahan'ın Rusya ve Çin’i işaret etmesi dikkat çekti.

"ARAPLARA SİLAH SATMAZSAK ONLARDAN ALIRLAR"

Shanahan şu ifadeleri kullandı: "Suudi Arabistan ile BAE ile ilgili durum şudur: Kendilerini savunmaları için onlara nasıl bir dış askeri satış yapıyoruz? Gerçekten de tüm bunların merkezinde bu yüksek tehdide (İran tehdidi) yanıt vermek var. Daha sonra ise ikinci olarak güçlü müttefikleri olan ABD’den alamazlarsa güvenlikleri için gidip Çin ya da Rusya’ya gidecekler."

Shanahan, Trump’ın Kongre'yi baypas etme kararını destekleyip desteklemediğine ilişkin bir soruyu ise "Benim tercihim her zaman sürecin işlemesi yönünde" diyerek geçiştirdi.