Amerika Birleşik Devletleri'nde helikopter düştü! Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen müzik festivali için bölgeye hareket eden helikopter, henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. Helikopterde bulunan pilot ve 2 yolcunun öldüğü öğrenildi, helikopterdeki bir yolcu ise yaralı olarak kurtuldu.

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Kaza Amerika Birleşik Devletleri'nin Arkansas eyaletinde Mulberry dağlık bölgesinde gerçekleşti. İçinde 3 yolcu bulunan Robinson R44 Raven II tipi helikopter bölgede düzenlenen Backwoods Müzik Festivali için katılımcılara hava turu düzenliyordu. PİLOT VE 2 YOLCU ÖLDÜ, 1 YOLCU YARALI OLARAK KURTULDU Yerel medya, helikopterin henüz bilinmeyen bir nedenle dağlık bölgeye düştüğünü; helikopter enkazına akşam saatlerinde ulaşıldığını; pilot dahil 3 kişinin hayatını kaybettiğini, bir yolcunun ise yaralı olarak kurtulduğunu duyurdu. Kaza sonrası festival yetkilileri, konserin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.



