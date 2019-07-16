Amerika Birleşik Devletleri'nden istemeye istemeye 'Türkiye' mesajı!

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Anadolu Ajansı muhabirinin sorusu üzerine, Türkiye'deki darbe girişiminin üçüncü yıl dönümü ile ilgili gecikmeli bir yazılı açıklama yayımladı.

"HAYATINI KAYBEDENLERİN DOST VE SEVDİKLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİMİZİ SUNUYORUZ"

Açıklamada, "ABD, 2016'da Türkiye'de yapılan darbe girişiminde yaralanan ve hayatını kaybedenlerin dost ve sevdiklerine en derin başsağlığı dileklerini sunuyor." ifadelerine yer verildi.

"ABD OLARAK KARARLI DESTEĞİMİZİ TEYİT EDİYORUZ"

15 Temmuz darbe girişiminin demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak nitelendirildiği açıklamada şu değerlendirme yapıldı:

"Bu başarısız darbe girişimi, demokrasinin korunması ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesini sağlamak için gösterilen azim ve güvenceye dair kesin bir hatırlatma idi. ABD olarak, Türk halkına ve demokratik kurumlarına olan kararlı desteğimizi teyit ediyoruz."