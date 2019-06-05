Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye bir F-35-S-400 tehdidi daha

NATO Elçisi Kay Bailey Hutchison bir televizyon kalanına verdiği demeçte, Rusya'yı "NATO'yu bölmenin ve güçsüzleştirmenin yollarını bulmaya çalışmakla" suçladı. Türkiye'nin S-400 satın almasının da Rusya'nın "bu planlarının gerçekleşmesine yardımcı olacağını" öne sürdü.

HUTCHISON: BİR SEÇİM YAPMALISINIZ, İKİSİNİ BİRDEN ALAMAZSINIZ

ABD'li Hutchison "Bir Rus hava savunma sisteminin F-35 jetleriyle aynı askeri denetim mekanizması içerisinde yer almasının kabul edilemez" olduğunu söyledi ve Türk yetkililere hitaben şunları dile getirdi: "Bir seçim yapmalısınız. Ya birini ya diğerini alabilirsiniz, ancak ikisini birden alamazsınız."