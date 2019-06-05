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  3. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye bir F-35-S-400 tehdidi daha

Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye bir F-35-S-400 tehdidi daha

Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması ile ilgili olarak bir tehdit daha geldi. Ülkenin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye'nin F-35 jetleri almak istiyorsa, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye bir F-35-S-400 tehdidi daha

NATO Elçisi Kay Bailey Hutchison bir televizyon kalanına verdiği demeçte, Rusya'yı "NATO'yu bölmenin ve güçsüzleştirmenin yollarını bulmaya çalışmakla" suçladı. Türkiye'nin S-400 satın almasının da Rusya'nın "bu planlarının gerçekleşmesine yardımcı olacağını" öne sürdü.

HUTCHISON: BİR SEÇİM YAPMALISINIZ, İKİSİNİ BİRDEN ALAMAZSINIZ

ABD'li Hutchison "Bir Rus hava savunma sisteminin F-35 jetleriyle aynı askeri denetim mekanizması içerisinde yer almasının kabul edilemez" olduğunu söyledi ve Türk yetkililere hitaben şunları dile getirdi: "Bir seçim yapmalısınız. Ya birini ya diğerini alabilirsiniz, ancak ikisini birden alamazsınız."


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