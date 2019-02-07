Amerika'da üniversiteye silahlı saldırı

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Ellensburg kentinde bulunan Central Washington University'de bir kişinin silahla rastgele ateş açtığı bildirildi. Henüz doğrulanamayan bilgilere göre üniversite kampüsünde ikinci saldırganın da bulunduğu belirtiliyor.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Üniversite kampüsü boşaltıldı. Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada polis ekiplerinin kampüsteki tüm binaları aradığı bildirildi.

Yetkililer bölge halkına olay yerinden uzak durmaları uyarısında bulundu.