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Amerikan Armudu ne demek, TDK'ya göre Amerikan Armudu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Amerikan Armudu kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Amerikan Armudu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Amerikan Armudu nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Amerikan Armudu kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Amerikan Armudu ne demek, TDK'ya göre Amerikan Armudu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Amerikan armudu ne demek? Amerikan armudu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Amerikan armudu kelimesi. Peki Amerikan armudu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Amerikan armudu nedir, Amerikan armudu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AMERİKAN ARMUDU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Amerikan armudu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Amerikan armudu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Defnegillerden, Amerika'da yetişen bir ağaç (Persea americana)
- Bu ağacın armuda benzer yemişi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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