Amerikan Bar ne demek, TDK'ya göre Amerikan Bar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Amerikan bar ne demek? Amerikan bar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Amerikan bar kelimesi. Peki Amerikan bar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Amerikan bar nedir, Amerikan bar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AMERİKAN BAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Amerikan bar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Amerikan bar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Lokanta, otel veya evlerde içki içmek için ayrılmış köşe, bar (II)

