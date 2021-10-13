Ametal ne demek, TDK'ya göre Ametal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ametal ne demek? Ametal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ametal kelimesi. Peki ametal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ametal nedir, ametal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AMETAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ametal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ametal kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre ametal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Metal olmayan element



AMETAL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Klor, fosfor, oksijen ametaldir.

