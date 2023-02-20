Amferny Sinclair kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amferny Sinclair Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Amferny Sinclair kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amferny Sinclair ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.