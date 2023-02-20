Amferny Sinclair kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amferny Sinclair Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amferny Sinclair adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Amferny Sinclair Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Amferny Sinclair 15 Ocak 2000 tarihinde San José şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kosta Rika uyrukludur.Gerçek adı da Amferny Stward Arias Sinclair şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Amferny Sinclair Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Real Salt Lake City futbol takımında oynamaktadır. Real Salt Lake City takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Amferny Sinclair'nin Real Salt Lake City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Amferny Sinclair Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Amferny Sinclair futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Once de Abril
1 Temmuz 2019 yılında Syracuse
21 Aralık 2022 yılında Salt Lake
Amferny Sinclair Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Amferny Sinclair şuan Real Salt Lake City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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