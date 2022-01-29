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Amfibi Harekât ne demek, TDK'ya göre Amfibi Harekât kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Amfibi Harekât kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Amfibi Harekât ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Amfibi Harekât nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Amfibi Harekât kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Amfibi Harekât ne demek, TDK'ya göre Amfibi Harekât kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Amfibi harekât ne demek? Amfibi harekât TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi amfibi harekât kelimesi. Peki amfibi harekât ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre amfibi harekât nedir, amfibi harekât kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AMFİBİ HAREKÂT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Amfibi harekât kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre amfibi harekât kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kara ve deniz araçlarıyla yapılan manevra

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