Amfibik ne demek, TDK'ya göre Amfibik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Amfibik ne demek? Amfibik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi amfibik kelimesi. Peki amfibik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre amfibik nedir, amfibik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AMFİBİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Amfibik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Amfibik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre amfibik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İki yaşamlı

