Amia Kenneth Kumbur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amia Kenneth Kumbur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amia Kenneth Kumbur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Amia Kenneth Kumbur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Amia Kenneth Kumbur 28 Ekim 1997 tarihinde Adikpo, Benue şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Amia Kenneth Kumbur Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Belle Jour Sports Management yapmaktadır. Amia Kenneth Kumbur, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına 1 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Amia Kenneth Kumbur'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Amia Kenneth Kumbur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Amia Kenneth Kumbur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Kano Pillars
1 Aralık 2021 yılında Nasarawa United
Amia Kenneth Kumbur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Amia Kenneth Kumbur şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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