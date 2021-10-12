Amil ne demek, TDK'ya göre Amil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Amil ne demek? Amil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi amil kelimesi. Peki amil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre amil nedir, amil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AMİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Amil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Amil kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre amil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Etken, etmen, sebep, faktör



AMİL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Acaba bu cereyan ne gibi tarihî amillerin tesiriyle doğdu.

