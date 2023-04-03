Amin Ben Mamoun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amin Ben Mamoun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amin Ben Mamoun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amin Ben Mamoun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amin Ben Mamoun 21 Ekim 2004 tarihinde Sapporo, Hokkaido şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da ベンマムン アミン şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amin Ben Mamoun Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hokkaido Consadole Sapporo U18 futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Amin Ben Mamoun'nin Hokkaido Consadole Sapporo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amin Ben Mamoun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amin Ben Mamoun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Amin Ben Mamoun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amin Ben Mamoun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2023 yılında Toin Univ.

Amin Ben Mamoun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amin Ben Mamoun şuan Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.