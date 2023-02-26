Amin Pourali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amin Pourali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amin Pourali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amin Pourali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amin Pourali 12 Nisan 1988 tarihinde Lahijan, Gilan şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da امین پورعلی رودبنه / Amin Pourali Rudboneh şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amin Pourali Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amin Pourali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gol Gohar Sirjan FC futbol takımında oynamaktadır. Gol Gohar Sirjan FC takımına 20 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Amin Pourali'nin Gol Gohar Sirjan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Amin Pourali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amin Pourali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Amin Pourali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amin Pourali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Malavan

1 Temmuz 2010 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2012 yılında Rahian

1 Temmuz 2015 yılında PAS Hamedan

1 Temmuz 2016 yılında Aluminium Arak

20 Temmuz 2017 yılında Gol Gohar

Amin Pourali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amin Pourali şuan Gol Gohar Sirjan FC takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.