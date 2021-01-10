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  3. Amine Gülşe'den romantik paylaşım: "Aşkımla Kahve Keyfi"

Amine Gülşe'den romantik paylaşım: "Aşkımla Kahve Keyfi"

Oyuncu Amine Gülşe, futbolcu eşi Mesut Özil ile beraber çekilen fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Gülşe'nin "Aşkımla kahve keyfi" notuyla yayınladığı gönderi hayranlarından büyük ilgi gördü.

Amine Gülşe'den romantik paylaşım: "Aşkımla Kahve Keyfi"

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye imza atacağı açıklanan Mesut Özil ile oyuncu Amine Gülşe, 2019 yılında dünyaevine girmişlerdi. Çift, geçtiğimiz mart ayında kızları Eda'yı kucaklarına alarak, ilk defa anne-babalık duygusunu tatmışlardı.

"AŞKIMLA KAHVE KEYFİ"

27 yaşındaki Amine Gülşe, eşi Mesut Özil ile birlikte çekildiği yeni fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu gönderinin altına ise, "Aşkımla kahve keyfi" notunu düştü. Gülşe'nin paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

YENİ YILDA KIZLARININ YÜZÜNÜ GÖSTERDİLER

Çift, yılbaşı günü ailece çekilen fotoğraf karesini hayranları ile paylaşarak, kızları Eda'nın yüzünü ilk kez göstermişti. İkili, paylaşımlarına, "Yeni yılınızı kutlar, huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini dileriz" notunu eklemişti. Pek çok sosyal medya kullanıcısı Eda'yı, babası Mesut Özil'e benzetmişti.

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Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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