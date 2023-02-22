Aminu Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aminu Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Aminu Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aminu Mohammed ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.