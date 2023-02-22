Aminu Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aminu Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aminu Mohammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aminu Mohammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aminu Mohammed 11 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aminu Mohammed Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aminu Mohammed, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Aminu Mohammed'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aminu Mohammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aminu Mohammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aminu Mohammed şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
Aminu Mohammed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
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