Aminu Usman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aminu Usman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aminu Usman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aminu Usman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aminu Usman {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aminu Usman Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Aminu Usman'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aminu Usman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aminu Usman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Plateau United
Aminu Usman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aminu Usman şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.
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