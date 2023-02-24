Amir Bilali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Bilali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amir Bilali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amir Bilali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amir Bilali 15 Mayıs 1994 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Arnavutluk,Kuzey Makedonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amir Bilali Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BAANCE SPORTS GROUP yapmaktadır. Amir Bilali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Niksic futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Niksic takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Amir Bilali'nin FK Sutjeska Niksic ile sözleşmesi 10 Ağustos 2023 tarihinde bitmektedir.

Amir Bilali Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/BilaliAmir

Amir Bilali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amir Bilali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amir Bilali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amir Bilali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2012 yılında Lazio U19

30 Haziran 2013 yılında Cremonese U19

31 Ocak 2014 yılında NK Celje

1 Şubat 2016 yılında FK Bylis

7 Temmuz 2017 yılında Rabotnicki

9 Ocak 2018 yılında KF Teuta

1 Temmuz 2018 yılında FC Shkupi

31 Ağustos 2019 yılında FK Partizani

12 Ağustos 2020 yılında Ac. Clinceni

28 Ocak 2022 yılında Mezőkövesd

28 Ağustos 2022 yılında Akzhayik

29 Ocak 2023 yılında Sutjeska Niksic

Amir Bilali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amir Bilali şuan FK Sutjeska Niksic takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Amir Bilali Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cremonese

Arnavutluk U19 takımında 4 numaralı formasıyla 8 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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