Amir isminin anlamı nedir, Amir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Amir isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Amir ismi ne demek, Amir ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Amir isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Amir İsminin anlamı nedir? TDK Amir anlamı:

Türk Dil Kurumu'nda Amir ismi bir işte emir verme yetkisi bulunan kimse, mir; buyuran, buyurucu; satıcı veya ihracatçının gönderdiği malların bedelini almak üzere gerekli belgeleri göstererek bankaya başvuran kimse anlamlarında bulunmaktadır.

Amir İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'ı Kerim'de Amir ismi geçmektedir.

Amir isminin kökeni:

Amir ismi Farsça ve Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 915 kişi Amir ismini kullanmaktadır.

Amir isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Amir isminin rengi:

Gümüşi

Amir ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Amir isminin Harf Analizi Nedir ?

Amir ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

Amir isminin Numerolojisi Kaçtır?

Amir ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

M : 16

İ : 12

R : 21

= 50 – Amir İsminin Numeroloji Toplamı 50’dir.

Amir ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Amir isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Amir isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

A: 1 M: 4 İ: 9 R: 9 = 23

2 + 3 = 5 Kader sayısıdır

Amir isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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