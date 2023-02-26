Amirhossein Alizadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amirhossein Alizadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amirhossein Alizadeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amirhossein Alizadeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amirhossein Alizadeh 9 Nisan 1997 tarihinde Rafsanjan, Kerman şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da امیرحسین علیزاده şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amirhossein Alizadeh Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amirhossein Alizadeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Rafsanjan futbol takımında oynamaktadır. Mes Rafsanjan takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Amirhossein Alizadeh'nin Mes Rafsanjan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amirhossein Alizadeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amirhossein Alizadeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amirhossein Alizadeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amirhossein Alizadeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Mes Rafsanjan

Amirhossein Alizadeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amirhossein Alizadeh şuan Mes Rafsanjan takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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