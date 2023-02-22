Amiru Ahmed Maidawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amiru Ahmed Maidawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amiru Ahmed Maidawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Amiru Ahmed Maidawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Amiru Ahmed Maidawa {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Amiru Ahmed Maidawa Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Amiru Ahmed Maidawa'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Amiru Ahmed Maidawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Amiru Ahmed Maidawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Wikki Tourists
1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor
1 Aralık 2022 yılında Wikki Tourists
Amiru Ahmed Maidawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Amiru Ahmed Maidawa şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.