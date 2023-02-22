Amiru Ahmed Maidawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amiru Ahmed Maidawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Amiru Ahmed Maidawa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amiru Ahmed Maidawa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.