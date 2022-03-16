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Amma Velakin ne demek, TDK'ya göre Amma Velakin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Amma Velakin kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Amma Velakin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Amma Velakin nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Amma Velakin kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Amma Velakin ne demek, TDK'ya göre Amma Velakin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Amma velakin ne demek? Amma velakin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi amma velakin kelimesi. Peki amma velakin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre amma velakin nedir, amma velakin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AMMA VELAKİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Amma velakin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Amma velakin kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre amma velakin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bununla birlikte
- Ne var ki

AMMA VELAKİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Amma velakin insan, ne de olsa yiğit geçinmekten hoşlanıyor.

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