Amos Gyang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amos Gyang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amos Gyang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Amos Gyang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Amos Gyang 8 Mart 1991 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Amos Gyang Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Amos Gyang'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Amos Gyang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Amos Gyang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Amos Gyang şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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