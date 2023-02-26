Ampem Dacosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ampem Dacosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ampem Dacosta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ampem Dacosta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ampem Dacosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ampem Dacosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ampem Dacosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ampem Dacosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ampem Dacosta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ampem Dacosta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ampem Dacosta 23 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ampem Dacosta Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Home Team LLC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bibiani Gold Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Bibiani Gold Stars FC takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ampem Dacosta'nin Bibiani Gold Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ampem Dacosta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ampem Dacosta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Ampem Dacosta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ampem Dacosta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2019 yılında Asante Kotoko

22 Eylül 2020 yılında Ashanti Gold

22 Ağustos 2022 yılında Gold Stars FC

Ampem Dacosta kimdir

Ampem Dacosta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ampem Dacosta şuan Bibiani Gold Stars FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Ampem Dacosta nereli

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